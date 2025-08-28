РЕГИСТРИРАЙ СЕ
КЕВР утвърди с 2,5% по-ниска цена на природния газ за септември

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за септември от 60,52 лв. за мегаватчас (30,94 евро/MWh) без достъп, пренос, акциз и ДДС. Така „Булгаргаз“ ще продава синьото гориво на крайните снабдители и топлофикациите с 2,5% по-ниска цена спрямо август, когато синьото гориво струваше 62,09 лв./MWh.

В ценовия микс са включени пълните количества азерски газ, доставяни по интерконектора с Гърция, които имат ключово значение за по-благоприятната цена. За септември „Булгаргаз“ е осигурил и втечнен природен газ чрез договори с търговци, сключени след проведен търг.

Регулаторът уточнява, че в крайната цена са отчетени разходите за доставка, съхранение в хранилището „Чирен“ и компенсиране на обществения доставчик. С осигурените количества ще бъдат покрити нуждите на топлофикациите, крайните снабдители и индустриалните клиенти.

