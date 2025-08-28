Апелативният съд в Бургас не измени мерките на обвинените за трагедията в Несебър

В ареста за постоянно остават отговорникът на водната база Петко Стефанов и морякът Камен Тенев, с парична гаранция от 5 000 лева излиза капитанът на лодката Христо Раев. В Съдебна палата защитата на тримата настояваха за по-леки мерки, като всеки прехвърляше вината на другите двама. Заседанието продължи почти 2 часа.

Капитанът на лодката Христо Раев за пръв път говори за инцидента пред журналисти.

„Това е такъв голям шок. Просто видях как пада детето. Направихме опит да спасим майката, за да не скочи и тя след него”, заяви пред журналисти Христо Раев. Запитан кой е вързал коланите на детето, той обясни, че това е работа на моряка.

„Аз нямам времето да ги видя. Правя 5-6 други неща”, допълни Раев.

„Аз не считам, че Петко Стефанов е човекът, който следва да понесе цялата отговорност по този случай и въобще да понесе каквато и да било отговорност. Но това е мнение на мен в качество ми на негов защитник.Това мога да ви кажа към настоящия момент”, заяви адвокат Благой Потеров. „Абсолютно не е прикривал никакви документи. Той няма как да прикрива документите, тъй като управителят на дружество съхранява документите”, допълни Потеров.

Петър Димитров, адвокат на Камен Тенев, заяви, че неговия подзащитен е най-невинен. „По силата на посочените нормативни актове, той не носи отговорност. Те задължават отговорника на групата и капитана, но не и него. Той може да носи отговорност за обикновена непредпазливост”, каза адвокат Димитров, предаде NOVA.