Паскал с обвинения за ОПГ, контрабанда и държане на акцизни стоки

Обвинения в участие в организирана престъпна група, контрабанда и държане на акцизни стоки са повдигнати на Никола Николов-Паскал при разпита му в антикорупционната комисия след екстрадицията от Сърбия. Подробности по досъдебното производство се очакват в събота, когато ще бъде разгледана мярката за неотклонение на Николов, на когото едва ли ще бъде определена по-лека от „Задържане под стража“. Николов е обвиняем по т. нар. „митническа афера“ заедно с бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и бившата директорка на агенция „Митници“ Петя Банкова.

