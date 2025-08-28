Инвестициите в злато у нас ще бъдат рекордни – над 1 млрд. лв., очаква дилър

Пазарът на инвестиционно злато в България е пред рекорд – очаква се до края на 2025 г. той да е 1 млрд. лева, прогнозира Стоян Тонев, представител на дилър на благородния жълт метал, в ефира на БНР.

Той отбеляза, че след Германия и Полша – България е третата държавата, където най-много се купува злато. До този момент за 2025 г. инвестициите ни в благородния метал са около 800 млн. лева.

Тонев обърна внимание, че инвестиционното злато е атрактивно и защото то е освободено от ДДС и мита в цял свят.

Стоян Тонев добави, че цената на златото се покачва в световен мащаб – ръстът е започнал още през 2019 г. и нараства всяка година, като особено голям е както през изминалата 2024 г., така и през настоящата 2025 година.

По думите на Тонев централните банки започнали да купуват злато в средата на 2022 г. – годината, в която започна войната в Украйна. Той подчерта, че когато те купуват, трябва и инвеститорите да последват техния пример, защото те са основен и умен играч на пазара.

През 2024 г. централните банки са купили 1080 тона злато, като през 2025 г. ще увеличат „запасите си“ с още около 1000 тона.