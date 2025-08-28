УниКредит Булбанк подкрепя изграждането на новата сграда на трети корпус към УМБАЛ „Света Марина“

Тя се състои от седем надземни и един подземен етаж

УниКредит Булбанк подкрепя изграждането на новата сграда, състояща се от седем надземни и един подземен етаж на трети корпус към УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен. Инвестицията е в размер над 26 млн. евро и ще помогне мисията на инвеститора, болницата да се утвърди като водещо високотехнологично лечебно заведение в Европа, оборудвано с последно поколение апаратура, което ще обслужва пациенти и ще обучава медицински кадри за поколения напред по най-нови стандарти.

„За нас това е мисия, защото това, което правим днес, ще остане след нас. Нашата цел не е просто да бъде изградена на нова сграда, а да въведем модерна медицина и иновативни технологични решения най-вече в полза на пациентите в регион, който се нуждае от това“, каза акад. д-р Григор Горчев, д.м.н., основател на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен.

„Тази сделка е ключова в сектора, както за целия северен регион, така и за България, позиционирайки все повече страната като център за модерни високотехнологични здравни грижи на Балканите. УниКредит Булбанк затвърждава позицията си на водеща финансова институция, която доказва подкрепата си за инвестиции в значими проекти от различни сектори на българската икономика, създавайки възможности за развитие за обществото .“ каза Борислав Бангеев, Директор Корпоративно банкиране и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк.

„Новият шестетажен корпус на УМБАЛ „Света Марина“ е от стратегическо значение за затвърждаване на позицията на региона като двигател на качествените медицински услуги в страната и специализацията на нови медицински специалисти.“ каза Георги Георгиев, Регионален директор, Корпоративно банкиране Регион Плевен.

Проектът следва да се реализира в рамките на 3 години. С построяването на новия корпус УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен затвърждава позицията си като водещ медицински и образователен център в страната, предлагащ най-съвременна диагностика, лечение и обучение на медицински специалисти.

Новият корпус на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен ще разполага с над 200 нови болнични места, за които ще се грижат около 300 служители. Ще бъдат открити нови отделения като:

Клиника по Пневмология и фтизиатрия, второ отделение по медицинска онкология, Отделение по Ендокринология и болести на обмяната, Отделение по нефрология, Отделение по неврология, Отделение по лъчетерапия, Клиника по хематология и трансплантация на хемопоетични стволови клетки, Отделение по гастроентерология, Отделение по кардиология, Родилно отделение, Клиника по анестезиология и интензивно лечение, както и Лаборатории по клинична имунология и микробиология. По този начин ще бъде осигурена по-лесна достъпност до медицинско обслужване на хората в региона.