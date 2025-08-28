Лукашенко не искал да управлява авторитарно, но по друг начин не се получавало

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че не би искал да управлява страната авторитарно, но според него засега по друг начин не се получавало. Думите му са цитирани от близкия до пресслужбата му канал „Пул Первого“ в „Телеграм“, като не е уточнен конкретният контекст, в който е направено изказването, предаде БТА.

По време на посещение в Могильовска област Лукашенко провел съвещание, посветено на производството на картофи. Той отбелязал, че кампанията по прибирането на реколтата е в разгара си и че всички искания на правителството вече са изпълнени.

Президентът посочил, че годината е била трудна, но въпреки това реколтата е „чудесна“. Той подчертал, че сега от земеделците зависи да приберат и запазят продукцията, като наред с картофите се прибира и реколтата от захарно цвекло, царевица, зеле и моркови.