Номинационната комисия за членове на КПК даде най-много точки на шеф в нейна дирекция

Номинационната комисия приключи процеса по оценка на кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията и изпрати своето становище до Народното събрание, съобщава БНР. С най-висока оценка е Стоян Петков, който е настоящ шеф на дирекция „Противодействие на корупцията“ в комисията. Той е получил 135 точки при максимален брой 150.

На следващо място е класиран неговият заместник Петър Коев, на трето място е адвокат Мария Даскалова. И тримата са предложени за членове на Антикорупционната комисия от управляващото мнозинство – ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“.

На четвърта място е класирана адвокат Аделина Натина-Зиколова, която е получила 63 точки.

Оценката включва обобщение на представянето на кандидатите по критерии, заложени в процедурата – професионален опит, почтеност, независимост, компетентност и мотивация за заемането на длъжността.

Оттук нататък процедурата продължава с представянето на кандидатите в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. След обсъждането докладът влиза в пленарната зала, където и ще бъдат гласувани отделните номинации.