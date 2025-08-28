РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Номинационната комисия за членове на КПК даде най-много точки на шеф в нейна дирекция

Номинационната комисия приключи процеса по оценка на кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията и изпрати своето становище до Народното събрание, съобщава БНР. С най-висока оценка е Стоян Петков, който е настоящ шеф на дирекция „Противодействие на корупцията“ в комисията. Той е получил 135 точки при максимален брой 150.

На следващо място е класиран неговият заместник Петър Коев, на трето място е адвокат Мария Даскалова. И тримата са предложени за членове на Антикорупционната комисия от управляващото мнозинство – ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“.

На четвърта място е класирана адвокат Аделина Натина-Зиколова, която е получила 63 точки.

Оценката включва обобщение на представянето на кандидатите по критерии, заложени в процедурата – професионален опит, почтеност, независимост, компетентност и мотивация за заемането на длъжността.

Оттук нататък процедурата продължава с представянето на кандидатите в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. След обсъждането докладът влиза в пленарната зала, където и ще бъдат гласувани отделните номинации.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени