Николай Слатински: Светът се разклати и озъбените рашисти у нас се показаха (част 1)

ООН днес е превърната в статист. Постепенно организацията се изпразни от смисъл и съдържание. Доскоро беше декорация на голямата политика, но след началото на варварската агресия на Русия в Украйна се видя, че ООН не само е безполезна, но и вредна, защото самата тя генерира рискове за международната сигурност. Това е новото в съществуването й.

Притеснително е, че ЕС върви по същия път и се превръща в едно европейско ООН.

Държавите-бандити трябва да бъдат изключвани от световния ред.

Изпитвам истински родолюбив срам от човека, който в момента е президент на България.

Прокси политиците като Радев, Фицо, Орбан са много по-опасни от прокси военните. Жалко е, че европейските структури не са в състояние да изхвърлят от пространството си лидери като Орбан, например.

Българският народ е болен от тежко русофилство, което дава метастази в рашизъм и путинизъм.

Путин ребиологизира руското общество и отстрани емпатията.

По времето на СССР руските селяни са нямали паспорти, освобождаването им от крепостното право още не се е състояло.

Бях за секунди в българския политически естаблишмънт, но не ми стигна лицемерие, за да се задържа в него.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ проф. Николай Слатински, експерт по национална сигурност.

