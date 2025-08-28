Парасейлингът в Несебър, при който загина 8-годишният Иван, не е работил няколко седмици

Прокуратурата представи нови доказателства по случая със загиналия 8-годишен Иван при парасейлинг в Несебър, съобщи БТА.

По време на заседанието на Апелативен съд – Бургас, който трябва да определи окончателно мерките за неотклонение на тримата задържани след инцидента, към делото бяха приложени разпити на свидетели и фирмени документи, сред които и контролният талон на лодката, теглила парашута, както и книгите за инструктажи и безопасност.

Припомняме, че по случая бяха задържани капитанът на лодката Христо Раев, който беше пуснат от ареста срещу парична гаранция от пет хиляди лева с определение на Окръжен съд – Бургас; отговорникът за атракциона Петко Стефанов, и морякът Камен Тенев.

Христо Раев обжалва размера на гаранцията си, а Петко Стефанов и Камен Тенев – постоянния си арест, като настояват за по-лека мярка. Очаква се Апелативният съд в Бургас да се произнесе по-късно днес.

Христо Раев поясни, че работи във фирмата от седем-осем години и досега те не са имали проблеми с техниката. Той добави и че когато капитанът каже, тогава и старите въжета и парашути се подменят с нови.

По думите на Раев през това лято атракционът не е работил две или три седмици, тъй като било счетено, че е опасен за клиентите. Раев добави и че коланите, които се използват за парасейлинга, се сменят редовно, но самият той няма ангажимент да ги връзва на клиентите.