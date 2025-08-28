РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Парасейлингът в Несебър, при който загина 8-годишният Иван, не е работил няколко седмици

Несебър

Прокуратурата представи нови доказателства по случая със загиналия 8-годишен Иван при парасейлинг в Несебър, съобщи БТА.

По време на заседанието на Апелативен съд – Бургас, който трябва да определи окончателно мерките за неотклонение на тримата задържани след инцидента, към делото бяха приложени разпити на свидетели и фирмени документи, сред които и контролният талон на лодката, теглила парашута, както и книгите за инструктажи и безопасност.

Припомняме, че по случая бяха задържани капитанът на лодката Христо Раев, който беше пуснат от ареста срещу парична гаранция от пет хиляди лева с определение на Окръжен съд – Бургас; отговорникът за атракциона Петко Стефанов, и морякът Камен Тенев.

Христо Раев обжалва размера на гаранцията си, а Петко Стефанов и Камен Тенев – постоянния си арест, като настояват за по-лека мярка. Очаква се Апелативният съд в Бургас да се произнесе по-късно днес.

Христо Раев поясни, че работи във фирмата от седем-осем години и досега те не са имали проблеми с техниката. Той добави и че когато капитанът каже, тогава и старите въжета и парашути се подменят с нови.

По думите на Раев през това лято атракционът не е работил две или три седмици, тъй като било счетено, че е опасен за клиентите. Раев добави и че коланите, които се използват за парасейлинга, се сменят редовно, но самият той няма ангажимент да ги връзва на клиентите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени