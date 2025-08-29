РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Асен Василев отрича да познава Паскал, ДАНС не му е докладвала за него

Лидерът на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев заяви в ефира на „Нова телевизия“, че няма причина да се притеснява, защото не познава Никола Николов – Паскал, екстрадиран от Сърбия и обвиняем по т.нар. митническа афера.

По същото дело обвинения са повдигнати и срещу бившата шефка на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев, Марин и Стефан Димитрови от Хасково, както и бившия директор в „Гранична полиция“ Петър Субев. Те са обвинени за корупция и контрабанда. По делото обвинения за длъжностно престъпление и пране на пари има и Лъчезар Ставрев, бивш сътрудник на Асен Василев.

Бившият финансов министър коментира още, че дори по времето, когато е заемал този пост, името на Паскал не му е било известно. Той уточни, че редовно е получавал справки от ДАНС, но в тях не е имало информация за лицето. Василев добави, че е работено съвместно с британското правителство за пълно сканиране на товарния трафик на ГКПП „Капитан Андреево“, „Лесово“, както и във Варна и Бургас, но инициативата е била спряна от кабинета на Димитър Главчев.

Председателят на „Продължаваме промяната“ определи замесването на името му в митническата афера като „политически атаки“. Василев твърди, че показанията на Петя Банкова срещу него са дадени под натиск след седем месеца в ареста, а самият той не е бил викан на разпит по делото.

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
