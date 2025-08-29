Intel получи 5.7 млрд. долара от САЩ срещу сделка за 10% държавен дял

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Intel е получила 5.7 милиарда долара в брой в сряда (26 август) вечерта като част от сделката, договорена от президента на САЩ Доналд Тръмп за придобиване на 10% дял в затруднения производител на чипове, съобщи финансовият директор Дейвид Зинснър на инвеститорска конференция в четвъртък.

Делът в Intel, обявен от американското правителство миналата седмица, е стимул компанията да запази контрола върху своя бизнес за договорно производство на чипове, известен като „foundry“, каза Зинснър. Като част от сделката правителството е договорило и допълнителна гаранция за 5%, в случай че технологичният гигнат престане да притежава повече от 51% от foundry подразделението си.

„Не мисля, че има голяма вероятност да намалим нашия дял под 50%“, каза Зинснър. „Така че в крайна сметка очаквам гаранцията да изтече без стойност.“

В четвъртък (27 август) прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че сделката между Intel и САЩ „все още се доуточнява“ от Министерството на търговията.

