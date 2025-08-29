РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Бързият влак от Бургас към София дерайлира край Калитиново

Тази сутрин около 9:00 часа при излизане от жп гара Калитиново е дерайлирал първият вагон на бързия влак от Бургас към София. Няма пострадали пътници или служители, като от релсите е излязла само първата талига на вагона.

На мястото са изпратени аварийни екипи, които работят по възстановяване на движението и обезопасяване на района. Причините за инцидента ще бъдат установени от компетентните органи, а инспектори от Районната железопътна инспекция в Пловдив вече пътуват към мястото.

Движението в участъка е временно преустановено, като за пътниците на всички засегнати влакове ще бъде осигурен алтернативен транспорт.

