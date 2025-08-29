РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Турция строи модерни бомбоубежища в 81 провинции

бомбоубежище

Турция започна изграждането на модерни бомбоубежища във всичките 81 провинции на страната. Те ще се използват от цивилното население в случай на война, природни бедствия или ядрени течове, предаде електронното издание „Дейли Сабах„.

Турция не разполага с достатъчно убежища, а и съществуващите съоръжения не отговарят на съвременните стандарти.

Строителството вече е започнало в няколко провинции, като приоритет е даден на Анкара.

Проектът се основава на международни примери, като се изтъкват Израел, Япония и Швейцария, които разполагат с обширна инфраструктура за гражданска отбрана.

Съгласно наредба, въведена през 1987 г., големите сгради в Турция са задължени да разполагат с бомбоубежища за своите обитатели. Прилагането на разпоредбите обаче до голяма степен е било пренебрегвано, като много от определените за това места са използвани за паркинги или складове.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

