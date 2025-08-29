Приходите на Alibaba от изкуствен интелект растат, докато „войната за храна“ в Китай натиска печалбата

Alibaba Group Holding Ltd. отчете скок в приходите от бумa на изкуствения интелект в Китай, което помогна да се компенсира изненадващият спад в печалбата заради ожесточаващата се конкуренция с Meituan и JD.com в онлайн търговията.

Лидерът в електронната търговия в Китай отчете спад от 3% в оперативната печалба до 35 млрд. юана ($4.9 млрд.), под средните прогнози на анализаторите. Приходите за тримесечието, приключило през юни, нараснаха с 2% до 247.7 млрд. юана, по-слабо от очакваното – въпреки тройноцифрения ръст на приходите от AI продукти.

Продажбите в облачното подразделение – най-тясно свързано с бума на изкуствения интелект – се увеличиха с 26%, над прогнозите. Акциите на компанията отбелязаха леко повишение в предварителната търговия в САЩ.

Четете още: Alibaba представи Qwen-VLo: новият AI помощник за текст и изображения