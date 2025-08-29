Денят по диагонал – 29 август 2025 г.

Николай Слатински: Бъдещето на ЕС е като съюз за сигурност и отбрана (част 2)
НАТО практически вече не съществува, спасяването на Европа е в ръцете на самата Европа, смята Николай Слатински
Когато европейците не разбират за какво им е нужен ЕС, те започват да се взират в дефектите му.
Единственият шанс за бъдеще на България е Европа. Но ние като общество и като народ се държим безотговорно към единствения си шанс за оцеляване. Ако продължаваме така можем да се превърнем в „сива зона“ на континента – всеки, който влиза в Европа да си изтрива обувките тук.
Китайската Dreame Technology ще предизвика Bugatti с електрическа хиперкола
Китайска компания Dreame Technology, известна с високоскоростните си електрически прахосмукачки и роботи, планира да се изправи срещу легендарния Bugatti Veyron, съобщава CarNewsChina.
Радев издаде указ за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Президентът Румен Радев е подписал указ за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, съобщи прессекретариатът му. Досега Рашков беше изпълняващ длъжността главен секретар.
Външният дълг на България надхвърли 53 млрд. евро през юни
Брутният външен дълг на България в края на юни достига 53,03 млрд. евро, или 47,2% от БВП. Това е увеличение с 8,33 млрд. евро (18,6%) спрямо година по-рано, когато дългът е бил 44,7 млрд. евро (43,1% от БВП), показват данни на БНБ. 33,7 млрд. евро са с остатъчен матуритет над една година, а 80% от задълженията са деноминирани в евро.
Тръмп ли е виновен, че не се случва среща между Зеленски и Путин?
Американският президент Доналд Тръмп, който се представя за миротворец и се стреми към Нобелова награда за мир, удари на камък с войните в Украйна и в Газа. И двата конфликта вървят към влошаване, а враждуващите ясно му показаха, че не може да им повлияе нито с щедри обещания, нито със заплахи.
Кое месо съдържа най-много протеин?
Кое месо има най-много протеин в една порция? Седем вида месо, одобрени от диетолози, са богати на протеин за мускулен растеж и други важни хранителни вещества.
Достатъчният прием на протеин е ключов за поддържане и изграждане на силни мускули, по-бързо възстановяване след тренировка и за подпомагане на много функции в организма.
Асен Василев отрича да познава Паскал, ДАНС не му е докладвала за него
Лидерът на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев заяви в ефира на „Нова телевизия“, че няма причина да се притеснява, защото не познава Никола Николов – Паскал, екстрадиран от Сърбия и обвиняем по т.нар. митническа афера.