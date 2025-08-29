Денят по диагонал – 29 август 2025 г.

НАТО практически вече не съществува, спасяването на Европа е в ръцете на самата Европа, смята Николай Слатински

Когато европейците не разбират за какво им е нужен ЕС, те започват да се взират в дефектите му.

Единственият шанс за бъдеще на България е Европа. Но ние като общество и като народ се държим безотговорно към единствения си шанс за оцеляване. Ако продължаваме така можем да се превърнем в „сива зона“ на континента – всеки, който влиза в Европа да си изтрива обувките тук.

Китайска компания Dreame Technology, известна с високоскоростните си електрически прахосмукачки и роботи, планира да се изправи срещу легендарния Bugatti Veyron, съобщава CarNewsChina.

Президентът Румен Радев е подписал указ за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, съобщи прессекретариатът му. Досега Рашков беше изпълняващ длъжността главен секретар.

Брутният външен дълг на България в края на юни достига 53,03 млрд. евро, или 47,2% от БВП. Това е увеличение с 8,33 млрд. евро (18,6%) спрямо година по-рано, когато дългът е бил 44,7 млрд. евро (43,1% от БВП), показват данни на БНБ. 33,7 млрд. евро са с остатъчен матуритет над една година, а 80% от задълженията са деноминирани в евро.

Американският президент Доналд Тръмп, който се представя за миротворец и се стреми към Нобелова награда за мир, удари на камък с войните в Украйна и в Газа. И двата конфликта вървят към влошаване, а враждуващите ясно му показаха, че не може да им повлияе нито с щедри обещания, нито със заплахи.

Кое месо има най-много протеин в една порция? Седем вида месо, одобрени от диетолози, са богати на протеин за мускулен растеж и други важни хранителни вещества.

Защо протеинът е важен

Достатъчният прием на протеин е ключов за поддържане и изграждане на силни мускули, по-бързо възстановяване след тренировка и за подпомагане на много функции в организма.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев заяви в ефира на „Нова телевизия“, че няма причина да се притеснява, защото не познава Никола Николов – Паскал, екстрадиран от Сърбия и обвиняем по т.нар. митническа афера.