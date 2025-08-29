РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Николай Слатински: Бъдещето на ЕС е като съюз за сигурност и отбрана (част 2)

НАТО практически вече не съществува, спасяването на Европа е в ръцете на самата Европа, смята Николай Слатински

Когато европейците не разбират за какво им е нужен ЕС, те започват да се взират в дефектите му.

Единственият шанс за бъдеще на България е Европа. Но ние като общество и като народ се държим безотговорно към единствения си шанс за оцеляване. Ако продължаваме така можем да се превърнем в „сива зона“ на континента – всеки, който влиза в Европа да си изтрива обувките тук.

Крайно време е Европа и нейните лидери да разберат, че НАТО вече не съществува и Стария континент се нуждае от собствена отбрана. Спасяването на Европа е в ръцете на самата Европа. Но Европа има дефицит на лидерство. ЕС се нуждае от преучредяване.

Единствената константа в поведението на Тръмп е преклонението му към Путин. В момента и една сламка може да пречупи гръбнака на американската демокрация.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ проф. Николай Слатински, експерт по национална сигурност.

Още от интервюто:

Каква дефиниция има българското разбиране за национална сигурност?

Какво е бъдещето на идеята за федерализиране на Европа?

Съизмерими ли са във военно и икономическо отношение Русия и Европа?

Какво е бъдещето на взаимоотношенията между Европа и САЩ?

Как Европа да стане глобална сила?

Обратими ли са процесите на разпад на американската демокрация и ще се случи ли детръмпизация?

Какво е казал великият математик Гьобел за американската конституция?

Вижте първата част от интервюто с Николай Слатински

Николай Слатински: Светът се разклати и озъбените рашисти у нас се показаха (част 1)

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ

