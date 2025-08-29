Продажбите на Tesla отново се сринаха в Европа, тъй като гневът към Мъск държи купувачите далеч

Продажбите са се сринали с 40% през юли в 27-те страни от Европейския съюз в сравнение с година по-рано, въпреки че общите продажби на електромобили са скочили, според Европейската асоциация на автомобилните производители. Междувременно продажбите на китайския конкурент BYD продължават да растат бързо, достигайки 1.1% дял от всички продажби на автомобили за месеца срещу 0.7% за Tesla.

Акциите на Tesla паднаха с 1.5% в следобедната търговия в четвъртък.

Мъск разгневи много европейци, като се намеси в политиката там, подкрепяйки крайнодесни кандидати, наричайки британски премиер „зъл тиранин“, който трябва да е в затвора, и казвайки на германците, че „нещата ще станат много, много по-лоши“ в страната им, ако не гласуват за антиимигрантската партия „Алтернатива за Германия“. В няколко града избухнаха протести, включително изгаряне на негово чучело в Милано и постери в Лондон, сравняващи го с нацист.

Компанията има и други проблеми, които удариха продажбите.

Тя все още чака одобрение от европейските регулатори, за да позволи на собствениците на автомобили там да използват най-усъвършенстваните ѝ функции за подпомагане на водача, достъпни в САЩ – голямо предимство за купувачите. Мъск беше предрекъл, че одобрението на т.нар. Full-Self Driving софтуер ще стане факт до март тази година.

Още един удар дойде от решението на Tesla да спре временно производството по-рано тази година, за да преоборудва заводите си за нова версия на най-продавания си SUV модел – Model Y.

Тя се надява въвеждането на по-евтини модели през последните три месеца на тази година да повиши продажбите.

Общо компанията е продала 6 600 автомобила през юли в ЕС срещу 11 465 година по-рано. Спадът идва въпреки 39% ръст в общите продажби на електромобили.

За първите седем месеца на годината продажбите на Tesla са паднали с 44 процента. За целия този период е имала 1.2% дял от продажбите на всички автомобили в Европа — електрически, хибридни и бензинови – срещу 0.9% за BYD.

