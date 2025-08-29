МВР ще създаде специализирана оперативна група за борба с прането на пари

Министерството на вътрешните работи ще създаде специализирана оперативна група за борба с прането на пари. Това обяви силовият министър Даниел Митов по време на среща с изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл и екипа по сигурността на американското посолство. В звеното ще участват служители от Главна дирекция „Национална полиция“, ГДБОП и други институции, като ръководител е определен зам.-директорът на ГДНП ст. комисар Явор Серафимов.

Митов подчерта, че сред приоритетите на МВР са борбата с прането на пари и финансирането на тероризма, както и изваждането на България от сивия списък на MONEYVAL. По думите му, създаването на специализираната група е важна стъпка за повишаване на качеството на разследванията и изпълнение на правителствените приоритети.

На срещата е обсъден и американският модел на специализирани звена, прилаган от близо 50 години. Министърът припомни визитата си във ФБР и Федералната агенция за борба с наркотиците през юни и заяви, че ще разчита на сътрудничеството с американската страна за успешно въвеждане на този модел у нас.