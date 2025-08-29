РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Заради пожар министър Гуцанов разпореди проверка в Дом за хора с деменция

Увеличение на майчинските през втората година до 1200 лева и повече социални услуги са сред приоритетите на социалното министерство за следващия бюджет

Министърът труда и социалната политика Борислав Гуцанов разпореди на екип на Агенцията за качеството на социалните услуги да извърши проверка в Дома за пълнолетни лица с деменция в карнобатското село Огнен, където снощи (28 август) възникна пожар.

Целта на проверката е да установи дали персоналът в дома е спазил нормативните процедури и дали е предприел необходимите мерки за осигуряване безопасността на хората.

От социалното министерство уточняват, че хората, настанени в дома, са евакуирани и са в безопасност. Предприети са действия за уведомяване на техните близки. Община Карнобат е осигурила изхранването им чрез домашен социален патронаж.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени