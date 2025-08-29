Заради пожар министър Гуцанов разпореди проверка в Дом за хора с деменция

Министърът труда и социалната политика Борислав Гуцанов разпореди на екип на Агенцията за качеството на социалните услуги да извърши проверка в Дома за пълнолетни лица с деменция в карнобатското село Огнен, където снощи (28 август) възникна пожар.

Целта на проверката е да установи дали персоналът в дома е спазил нормативните процедури и дали е предприел необходимите мерки за осигуряване безопасността на хората.

От социалното министерство уточняват, че хората, настанени в дома, са евакуирани и са в безопасност. Предприети са действия за уведомяване на техните близки. Община Карнобат е осигурила изхранването им чрез домашен социален патронаж.