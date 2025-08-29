Моди ще се срещне със Си и Путин при първото си посещение в Китай от седем години насам

Министър-председателят на Индия, Нарендра Моди, ще кацне този уикенд в Китай за първото си посещение от седем години – визита, която ще го събере с китайския президент Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин, в момент когато отношенията между Индия и Вашингтон се влошават.

Посещението на Моди в Тиендзин за регионална среща по сигурността идва само дни след като САЩ удвоиха митата върху индийския износ до 50%, аргументирайки се с отказа на Делхи да спре покупките на руски петрол.

Спорът разруши години на задълбочаващо се сътрудничество между Индия и САЩ, изградено върху технологии и обща решимост да се противодейства на глобалните амбиции на Пекин. Това също принуди Индия активно да търси алтернативни търговски партньори.

„Доверието на Индия към САЩ е разбито“, каза анализаторът за Южна Азия Майкъл Кугелман. „Не съм сигурен дали американските официални лица напълно осъзнават колко доверие са загубили за толкова кратко време.“

Индия последователно защитава покупките си на руски петрол, подчертавайки, че те са жизненоважни за поддържане на стабилни енергийни разходи в огромната развиваща се икономика, допринасят за стабилизиране на глобалните цени и са в съответствие с международното право. Моди се опитва да запази баланс по отношение на войната в Украйна – отказва да критикува директно Москва, като същевременно призовава за мир.

Икономическият удар от митата е огромен. САЩ са най-големият пазар за индийски износ на стойност 86,5 млрд. долара годишно, а две трети от това – около 60,2 млрд. долара стоки – вече попадат под новите налози, удряйки трудоемки отрасли от текстила до бижутерията.

Още преди митата Индия внимателно започна да се отваря към Китай като източник на инвестиции и технологии с надеждата да увеличи търговията.

Отношенията бяха замразени след смъртоносен сблъсък по спорната хималайска граница през 2020 г., но започнаха да се размразяват, когато Моди и Си се срещнаха лично за първи път от четири години на срещата на върха на БРИКС в Русия миналия октомври. Сега, „кризата в отношенията САЩ–Индия даде на Моди сериозна причина да ускори усилията за облекчаване на напрежението,“ смята Кугелман.

„Историческото недоверие ще остане,“ добави той, като посочи спорната им граница, която Китай продължава да укрепва с нови пътища, железници и селища. „Но ако Делхи и Пекин могат да изградят поне известна стабилност и предвидимост, без да очакват структурни пробиви, това ще донесе практически ползи.“

Русия също има изгода от разрива между Индия и САЩ, като Делхи смята връзките си с Москва за по-важни от всякога – за балансиране на отношенията със Запада, за диверсифициране на военните доставки и за гарантиране на енергийната сигурност.

За Моди снимките му редом до Си и Путин на срещата „ще изпратят ясен сигнал към Вашингтон“, каза бивш индийски дипломат.

Индийските официални лица подчертават, че Делхи иска да запази връзките си със САЩ, но също трябва да „диверсифицира партньорствата си“. Индия не може „да изглежда сякаш се подчинява на американския натиск за внос на петрол или на друго, което би било възприето като капитулация – а общественото недоволство е високо“, каза един от тях при условие за анонимност.

В четвъртък индийското правителство отвърна на удара, стартирайки износна кампания в 40 държави – от Обединеното кралство до Южна Корея – за стимулиране на текстилната търговия.

Преди да се отправи към Китай, Моди посети Токио за годишната среща на върха Индия–Япония, където се срещна с японския премиер Шигеру Ишиба. Пътуването придобива още по-голяма тежест на фона на американските мита, тъй като чрез задълбочаване на връзките с Япония в областта на отбраната, технологиите и инвестициите Индия показва, че може да смекчи удара от загубата на достъп до американския пазар.

Японски компании планират да инвестират до ¥10 трилиона (68 млрд. долара) в Индия през следващото десетилетие, съобщи обществената телевизия NHK, като Suzuki Motor обеща да вложи около 8 млрд. долара през следващите пет-шест години.

Двете нации са „създадени една за друга като партньори“, каза Моди тази седмица след посещение на завод на Suzuki в Индия. Очаква се лидерите да обсъдят сътрудничество в сферата на критичните минерали и японските инвестиции във високотехнологично производство в Индия.

Смята се, че Индия разполага със значителни залежи на редкоземни елементи – използвани във всичко, от смартфони до соларни панели – но няма необходимите технологии за мащабен добив и преработка.

