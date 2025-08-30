Кафето е най-скъпата стока в света през август

Според резултатите от август, дървеният материал и медта загубиха най-много в цената си на световните пазари. В същото време, най-скъпите стоки този месец бяха сортовете кафе робуста и арабика (най-широко отглежданата разновидност с около 60% от световното производство). Това показват данните от ICE Futures, CME Group и Шанхайската метална борса.

Цената на кафето робуста се е увеличила 1.5 пъти за един месец, на арабиката – с 29 процента. Най-скъпият метал е неодимът (използван за производство на магнити) – цената му се е увеличила с 20 процента. Цените на лития са се повишили с 9.2%, на молибдена (необходим за сплави и катализатори) – със 7.7 на сто.

Всички основни енергийни източници поевтиняха през последния месец на лятото: бензинът на Нюйоркската стокова борса – с 13.2%, петролът WTI – с 8.5%, а Brent – с 8 процента. Най-голям спад в цената е наблюдаван при дървения материал – с 19.2 на сто. Медта е поевтиняла с 18.3 процента.

От Nielsen изчисляват, че физическите продажби на разтворимо кафе на дребно от юни 2024 г. до май 2025 г. са намалели с 4.9% в сравнение с предходните 12 месеца. В същото време анализаторите отбелязват общо увеличение на интереса към кафето: във физическо изражение общите му продажби на дребно за дванадесет месеца са се увеличили с 1.3 процента.