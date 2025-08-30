Приоритетите за новия политически сезон за Народното събрание са три, каза Киселова

Приоритетите за новия политически сезон за Народното събрание са три. Първо, плавно премиване към еврото, при пръв бюджет с валута евро, второ – продължават усилията за членство на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и, трето – да започне постепенно „отхвърлянето“ на проблемите на хората, като безводие, социални въпроси, образование. Това заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Киселова участва в официалната церемония по повод отбелязването на 148-ата годишнина от Шипченската епопея в подножието на Паметника на свободата на връх Шипка.

Според нея, предизвикателството при приемането на бюджет в евро ще е разпределението на средствата така, че да има баланс и да не се чувства, че е дадено на едни за сметка на други сектори и общини.

Киселова подчерта, че парите не решават проблема с безводието в Плевен. Трябват действията, които са отлагани през годините досега. По думите ѝ трябва да се търсят причините и малко по-назад, а не само в сегашното правителство.