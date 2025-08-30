Наталия Киселова участва в националното честване на 148 г. от Шипченската епопея

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова участва в националното честване на връх Шипка на 148 години от Шипченската епопея. Тя произнесе слово на тържественото отбелязване на годишнината, прие почетния строй и поднесе цветя.

„Днес отдаваме почит и уважение на онези, които с героичната отбрана на Шипченския проход обърнаха хода на историята и на Руско-турската освободителна война“, отбеляза в приветствието си председателят на парламента. „Драматичните усилия на българските опълченци и на войниците на руския император Александър II да удържат многократни турски атаки на прохода Шипка в битките за свободата на България остават завинаги в историята“, допълни Наталия Киселова. Тя цитира Вазов, който възкликва: „На Шипка всичко беше героично – и хора, и оръдия, и камъни!“. По думите й на този връх, където небето се слива със земята, се ражда една от най-славните страници на българската история.

Там, през лятото на 1877 година, когато изглеждаше, че свободата е само сън, шепа българи – опълченци, селяни, учители, занаятчии, заедно с храбрите руски воини, застанаха срещу цяла империя, посочи председателят на парламента. Не броят, не оръжието, не силата надделяха, а духът, волята, любовта към Родината, допълни Наталия Киселова. „С оръдия и барут, но и с камъни, трупове и гняв, защитниците на Шипка удържаха върха. Те не позволиха на смъртта да вземе това, което историята бе предопределила – свободата на България“, подчерта тя.

Председателят на парламента отбеляза, че и днес, когато се изкачим на Шипка, ние се покланяме пред подвига, пред саможертвата, пред духа на един народ, възкръсващ от пепелта.

На честването на връх Шипка присъстваха народни представители, областният управител на Габрово Мария Башева-Венкова, областният управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов, кметът на Габрово Таня Христова, командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада бригаден генерал Маргарит Михайлов, представители на общински администрации, общински съветници. Заупокойна молитва в памет на геройски загиналите отслужиха Старозагорският митрополит Киприан и Великотърновският митрополит Григорий.

Националното честване на Шипченската епопея се провежда под патронажа на президента на Република България Румен Радев.