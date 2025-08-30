Външните министри на ЕС ще обсъждат 19-я пакет санкции срещу Русия следващата седмица

Външните министри на ЕС не са взели никакви практически решения по 19-ия пакет от антируски санкции и дискусията ще продължи следващата седмица. Това обяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас след неформална среща на министрите в Копенхаген.

„Проведохме много интензивна дискусия по 19-ия пакет от санкции, обсъждайки ограничения срещу „сенчестия флот“,

вторични санкции срещу руския банков и енергиен сектор,

както и търговски тарифи и други ограничения. Следващата седмица ще представя нови предложения на страните от ЕС (Европейската комисия и Службата за външна дейност на ЕС)“, каза тя.

Калас уточни, че британците, участвали в министерската среща, „са излезли с идеята да санкционират разплащанията в криптовалути“. „Не знам как да го направя на практика, но трябва да проучим всички варианти“, коментира Калас. Според нея, Москва „се опитва да спечели време“, така че Брюксел смята политиката на засилване на натиска върху Русия за ефективна.