Премиерът Желязков и председателят на ЕК фон дер Лайен ще посетят „ВМЗ“ – Сопот

Росен Желязков и Урсула фон дер Лайен обсъждат в неделя европейската сигурност и отбрана

Премиерът Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посетят най-голямото държавно военно предприятие в страната – „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, днес, 31 август. Това съобщиха от правителственияа пресцентър.

Двамата ще проведат среща, на която ще обсъдят въпроси, свързани с  европейската сигурност и отбрана, както и рисковете и предизвикателствата по отношение на запазването на българския суверенитет и национално сигурност. След това Желязков и Урсула фон дер Лайен ще разгледат завода и ще се запознаят с неговите възможности за производство.

В края на визитата си министър-председателят Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще дадат кратък брифинг пред медиите.

В петък министър-председателят Росен Желязков заяви, че двамата ще посетят площадката, където се предвижда да бъдат изградени двата завода в партньорство с германския концерн „Райнметал“. Това е посоката, която не само за Европа, но и за България се очертава през следващите години – да изграждаме нашия отбранителен капацитет чрез индустриално развитие, технологично обновление и ноу хау в партньорство с водещи компании като „Райнметал“ и разбира се, нашият принос към общата европейска отбранителна способност, отбеляза Желязков.

На 27 август президентът Румен Радев присъства на откриването на нова фабрика на „Райнметал“ в Долна Саксония за артилерийски снаряди.

Тогава изпълнителният директор на германския концерн Армин Папергер анонсира, че очаква до три седмици да се подпишат и договори с България за изграждане у нас на фабрики за производство на боеприпаси и барут. Посещението на държавният глава Румен Радев във Федералната република е в момент, в който страната ни интензивно преговаря  с най-мощният европейски отбранителен концерн „Райнметал“, у нас да се изградят производствени мощности за 155 милиметрови снаряди по натовски стандарти и фабрика за барут. Инвестиция, която може да надхвърли 1 милиард евро, а България да се включи със средствата, които ще изтегли като кредити по линия на европейския механизъм SAFE- за общи отбранителни проекти.

