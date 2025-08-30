Русия трябва да плати репарации, за да си върне замразените активи в Европа. Това заяви ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, съобщава Ройтерс.

„Не можем да си представим, че… ако… бъде сключено прекратяване на огъня или мирно споразумение, тогава тези активи ще бъдат върнати на Русия, ако не са платили репарации“, отбеляза тя.

На 29 август порталът Euractiv, позовавайки се на източници, съобщи, че Европейската комисия подготвя редица предложения за конфискация на замразените активи на Русия.

Беше отбелязано, че нападението на руските въоръжени сили срещу Киев на 28 август „отново предизвика призиви за по-смели стъпки“ за конфискация на средства. Някои дипломати от ЕС казват, че „това би могло да придвижи въпроса напред“.