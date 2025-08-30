РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Русия трябва да плати репарации, за да си върне замразените активи

Европейският съюз събира външните министри утре заради срещата Тръмп-Путин

Русия трябва да плати репарации, за да си върне замразените активи в Европа. Това заяви ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, съобщава Ройтерс.

„Не можем да си представим, че… ако… бъде сключено прекратяване на огъня или мирно споразумение, тогава тези активи ще бъдат върнати на Русия, ако не са платили репарации“, отбеляза тя.

На 29 август порталът Euractiv, позовавайки се на източници, съобщи, че Европейската комисия подготвя редица предложения за конфискация на замразените активи на Русия.

Беше отбелязано, че нападението на руските въоръжени сили срещу Киев на 28 август „отново предизвика призиви за по-смели стъпки“ за конфискация на средства. Някои дипломати от ЕС казват, че „това би могло да придвижи въпроса напред“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени