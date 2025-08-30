Прогнозата за световното производство на зърнени храни скочи до рекордните 2.4 трилиона тона

В края на август Международният съвет по зърното (IGC) отново увеличи прогнозата за световното производство на зърнени храни през 2025/2026 г., отбелязват от „Софийска стокова борса“. Този път летвата беше вдигната с 28 млн. тона в сравнение с юлския доклад до рекордните 2.4 трилиона тона, което е с 83 млн. т над резултата от 2024/2025 година.

Прави впечатление, че прогнозата за световното потребление на зърно е увеличена в по-малка степен, само с 15 млн. т – до 2.39 трилиона тона, което логично води до изразен ръст (с 13 млн.т) на преходните запаси в края на новия сезон до 597 млн. тона. На база очертаващото се значимо увеличение на доставките на пшеница IGC прогнозира ръст на глобалната търговия със зърнени храни през 2025/2026 г. с 12 млн. т до 437 млн. тона.

Възходящата корекция на прогнозата за производството на зърнени храни в света през 2025/2026 г. до голяма степен се дължи на

оптимистичната перспектива за глобалното производство на царевица

и то главно в резултат на очаквания рекорден добив в САЩ. Експертите от Съвета по зърното увеличиха прогнозата за новата американска реколта с 24.6 млн. т до рекордните 423.5 млн. тона, а това е с 45.9 млн. т повече спрямо 2024/2025 година. Глобалната прогноза е увеличена от 1.28 трилиона тона до 1.999 трилиона тона (1.23 трилиона т – 2024/2025 г.). С 2.9 млн. т е качена и прогнозата за Украйна – от 28.6 млн. т до 31.5 млн. т, а това означава ръст с 4.6 млн. т спрямо 2024/2025 година. Увеличението на производството предполага и значим ръст на експортния потенциал на страната – до 6.1 млн. т в сравнение с 4.7 млн. т очаквани допреди един месец (5.5 млн. т – 2024/2025 г.). Междувременно перспективата за ЕС е влошена от 60.3 млн. т до 57.5 млн. т (59.3 млн.т – 2024/2025 г.).

През изминалата седмица пшеницата в Чикаго с доставка септември отбелязва увеличение

с четири долара на тон спрямо старата си цена и достигна до 222 щ.д./тон. Във Франция има минимално поевтиняване с три евро до 197 евро/тон. В Украйна за доставка този месец цената падна с три долара до 240 щ.д./тон, а в Русия поевтиня с два долара до 235 щ.д./тон.

Движението на цената при царевицата за доставка август-септември е по-разнопосочно. В САЩ е плюс два долар до 203 щ.д./тон. Във Франция след предишните колебания и повишение, сега котировките се връщат надолу с две евро до 189 евро/тон. В Украйна има отново поевтиняване – с един долар, до 255 щ.д./тон.

Рапицата на Euronext тази седмица отбелязва слабо поевтиняване с 6.50 евро до 465.50 евро/тон.

Контрактите за нерафинирано слънчогледово олио на борсата в Ротердам преживяха срив и последващ рязък възход в началото на пролетта, и отново нов срив. За няколко седмици имаше известно наваксване, но през юни отново станахме свидетели на поредица от рекордни загуби, а в последните дни имаше впечатляващо поскъпване с 65 долара до 1.350 щ.д./тон.

Рафинираната захар, доставка октомври, следваше дълъг низходящ тренд още от края на миналия месец, но тези дни поскъпна с още 3.60 долара до 493.20 щ.д./т на борсата в Лондон.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ остава спокойна.

Продължава търсенето на фуражна пшеница, насипно, като котировките се повишиха до 395 лв./тон (201.96 евро/тон.). Фуражната пшеница се предлага за около 450 лв./тон (230.08 евро/тон). Появиха се продавачи и на фуражен ечемик с котировки „продава“ от 400 лв./тон (204.52 евро/тон). Предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти е също нагоре – 450 лв./т (230.08 евро/тон.), купувачите отговарят с начална цена от 270 лв./тон (138.05 евро/тон.).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки на цени, вариращи от 2500 (1278.23 евро/тон.) до 6800 лв./тон (3476.78 евро/тон.).

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше за гориво за отопление на 1820 лв./хил. л (930.55 евро/хил. л), а газ пропан бутан се изтъргува в диапазон от 834.11 до 958.33 лв./хил. л (426.47 – 489.99 евро/хил. л). Изкупиха се различни видове масла и течности и скрап от черни метали в диапазон от 160 до 210 лв./тон (81.81 – 107.37 евро/тон).