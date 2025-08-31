РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Моди, Путин и Си се срещат: знак за нов световен ред?“

ШОС Шанхайска организация за сътрудничество

Основната тема на дискусия в световните медии в неделя, 31 август, е срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), която започва в Тиендзин. Експертите отбелязват особено участието на лидерите на Русия, Индия и Китай и виждат в това (някои с тъга, някои с радост) очевидни усилия от страна на Пекин за промяна на световния ред.

Двудневната среща на върха ще отбележи и първото посещение в Китай на индийския премиер Нарендра Моди от седем години насам, което е сигнал за дълбокото разочарование на Ню Делхи от Вашингтон заради тарифната война на Тръмп. Моди и Си трябва да се срещнат още днес.

Financial Times (Лондон, Великобритания)

Представяйки обединен фронт срещу САЩ, Си е домакин на Владимир Путин и Нарендра Моди

Приветствайки своите колеги от Русия, Индия и Иран на форум за сигурност, Си представя амбициите на Пекин да установи алтернативен световен ред, предлагайки контраст с глобалното лидерство на президента на САЩ Доналд Тръмп.

The New York Times (Ню Йорк, САЩ)

Си използва среща на върха, парад и история, за да покаже глобалното влияние на Китай

си дзинпин

Срещата на върха на повече от 20 световни лидери, предимно от Централна Азия, и последвалият военен парад в Пекин, включващ най-новите ракети и бойни самолети на Китай, са повече от просто витрина. Те представляват опита на Си да използва историята, дипломацията и военната мощ като инструменти за прекрояване на световен ред, доминиран от Съединените щати.

La Stampa (Торино, Италия)

Путин-Моди-Си, Антизападният алианс

Преди месец Урсула фон дер Лайен и Антонио Коста бяха посрещнати на летището, където бяха оставени с автобус. Този път на летищната писта беше разстлан червен килим за Нарендра Моди. Китай приветства „останалия свят“, незападния свят, който масово пристигна в двора на Си Дзинпин.

India TV News (Нойда, Индия)

Среща на Моди, Путин и Си: Знак за нов световен ред?

От една страна, Тръмп и неговите съветници заемат все по-враждебна позиция спрямо Индия. От друга страна, Индия води тиха дипломация. И сега, ако трите велики сили – Индия, Русия и Китай, се обединят заради глупостта на Тръмп, тогава президентът на САЩ ще бъде подведен под отговорност. Състезанието е между говорещия и мълчаливите стратези.

shos shanhajska organizacziya za satrudnichestvo 1

Синхуа (Пекин, Китай)

Определяне на курса за по-обединена и ефективна ШОС

На фона на нестабилен и променящ се международен пейзаж, където продължават силовите политики и регионалните конфликти, Шанхайската организация за сътрудничество, ключова платформа за единство и сътрудничество между страните от Глобалния Юг, е в добра позиция да играе положителна роля в насърчаването на по-равноправен, подреден и многополюсен свят, както и в изграждането на по-справедлива и равноправна система за глобално управление.

