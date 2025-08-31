РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Увеличил се е броят на пътуващите към морето с автобус

Централна автогара София

Автобусните превозвачи отчитат 10 процента увеличение на броя на пътниците, които са използвали автобуси, за да стигнат до морето за лятната си ваканция, отбелязват от БНР. 

Досега предпочитанията на хората са били към курортите по южното Черноморие, посочва Теодора Велева, маркетинг директор в голяма транспортна фирма. През това лято обаче данните сочат изравняване на пътуващите на север и на юг. В същото време превозвачи отбелязват, че този сезон е малко по-добър от миналогодишния.

Пътувалите с автобуси към морските ни курорти са около 20 000.

Даже се е наложило да се пуснат извънредни автобуси тази година. След 15 септември обаче тези допълнителни автобусни линии ще се спират поетапно с намаляване на пътуващите.

