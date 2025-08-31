Путин започва 4-дневното си посещение в Китай

Самолетът на руския президент Владимир Путин кацна на летище Бинхай в Тиендзин, където започва четиридневното посещение на руския лидер в Китай, съобщи ТАСС. По покана на китайския президент Си Дзинпин руският лидер ще посети два града – Тиендзин и Пекин.

Путин беше посрещнат на летището от почетен караул. На рампата държавният глава беше очакван от члена на Политбюро и секретар на партийния комитет на Тиендзин Чен Мин’ер, извънредния и пълномощен посланик на Русия в Китай Игор Моргулов и висши дипломатически служители от руските мисии в чужбина в Китай.

Путин, след като слезе от рампата, се ръкува с посрещнатите, качи се в президентския Aurus и тръгна за предоставената му резиденция. Държавният глава обикновено пътува с колата си с руски регистрационни номера при всякакви пътувания, включително и в чужбина. И този път: президентската лимузина беше специално докарана от Русия, но регистрационните ѝ номера бяха заменени с китайски. Черният цвят означава дипломатически регистрационни номера.

Вечерта на 31 август в Международния конгресен и изложбен център Мейдзян ще започне срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС). След тържественото посрещане и традиционната фотосесия, лидерите, пристигнали за срещата на върха на ШОС, ще бъдат поканени на прием и концерт.

Шанхайската организация за сътрудничество е регионална международна организация,

основана от лидерите на Русия, Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия през 2001 година.

Общата територия на влизащите в ШОС страни е 30 млн. кв. км, което представлява 60% от територията на Евразия, а нейният цялостен демографски потенциал е една четвърт от населението на планетата (общата численост на населението на страните участнички е 1.45 милиарда), а ако бъде включено и населението на Индия, и другите страни наблюдателки, то количеството на жителите, имащи пряко отношение към ШОС, ще бъде малко по-малко от населението на цялото земно кълбо, като икономическият потенциал включва най-мощната икономика след тази на САЩ – китайската.

Една от особеностите на ШОС е, че по статут тя не е нито военен блок (като НАТО), нито открито редовно съвещание по сигурността, като АРФ АСЕАН, заемайки междинно положение. Главните задачи за организацията са укрепването на стабилността и сигурността на територията на страните членки и борбата с тероризма, сепаратизма, екстремизма, наркотрафика, също развитието на икономическото сътрудничество, енергийното партньорство, както и научното, и културно взаимодействие.