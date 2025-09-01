РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Двойно поскъпват не само гробните места, а и много административни услуги в София

Общо 535 местни такси и цени на услуги поскъпват от днес, 1 септември. 

Решението е прието от Столичния общински съвет на заседанието на 24 юли 2025 г.

Сред услугите, които ще увеличат двойно цената си, са редица технически услуги, извършвани от Направление архитектура и градоустройство, влизат в сила нови ценоразписи за издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация, за промяна на предназначението и др.

Според новите цени удостоверение за въвеждане в експлоатация на жилищни сгради със средно застрояване вече ще е 1489.5 лв. на обект, при 750 лв. до момента.

Въвеждането в експлоатация на преместваеми и рекламни елементи по индивидуален проект ще е 595 лв. на обект и др. при до 300 лв. досега.

Двойно поскъпват и гробните места, както със срок, така и за вечни времена (тя става 1140 лв. при 570 лв. такса досега.

Много от административните такси за масово ползвани услуги също вдигат двойно стойността си. Издаването на удостоверение за наследници и за семейно положение вече ще струва 10 вместо 5 лв., удостоверенията за данъчна оценка ще струват 34 вместо 17 лв., а от 6 на 12 лв. се вдига цената за удостоверение за наличие на задължения.

