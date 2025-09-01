800 са загинали и 2800 са пострадали при земетресението в Афганистан

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
800 загинали и 2 800 пострадали при земетресението в Афганистан

По последни данни 800 души са загинали, а 2800 са ранени при силното земетресение в Афганистан снощи, предаде Ройтерс.

Труднопроходимите отдалечени планински райони и суровото време затрудняват спасителните екипи, което е забавило оказването на незабавна медицинска помощ на пострадалите.

Опустошителното земетресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер ще натовари допълнително ресурсите на талибанското правителство, което се бори и с други кризи като рязък спад на чуждестранната помощ и депортирането на стотици хиляди афганистанци от съседни държави.

Това е третото голямо и смъртоносно земетресение, откакто талибаните поеха властта през 2021 година. В този период значително намаля международното финансиране, което преди представляваше по-голямата част от държавните финанси.

Хуманитарната помощ, целяща да заобиколи политическите институции, е намаляла до 767 милиона долара тази година, което е рязък спад от 3,8 милиарда долара през 2022 година.

