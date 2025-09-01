Денят по диагонал – 1 септември 2025 г.

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов съобщи в ефира на „Би Ти Ви“, че МВР ще предложи шофьорите с повторни тежки нарушения на пътя да бъдат лишавани от книжка завинаги. По думите му в правителството има съгласие по тази мярка.

Според източници на „Файненшъл таймс“ предполагаема руска атака е изключила GPS навигацията на летище Пловдив в неделя по време на полета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Самолетът е кръжал около час над летището, след което пилотът го е приземил ръчно, използвайки аналогови карти.

Националният железопътен превозвач на Германия „Дойче бан“ (Deutsche Bahn – DB) поглежда към българския железопътен пазар и по-конкретно – към пътнически жп превози у нас, чиято либерализация предстои. Това научи „Банкеръ“ от осведомени източници в железниците ни.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посети в последните дни седем държави от източния фланг на ЕС, сред които и България, за да подчертае важността на отбранителните способности на Европа.

Към 30 юни 2025 г. 23 банки оперират в банковия сектор на България, като 6 от тях са клонове на чуждестранни кредитни институции. Очаква се до края на годината да приключи сделката по придобиване от страна на фондa за дялови инвестиции „Адвент Интернешънъл“ на 100% от капитала на Ти Би Ай Банк ЕАД от 4finance Holding S.A.