Денят по диагонал – 1 септември 2025 г.

Даниел Митов също видя в случая във Варна превишаване на полицейски правомощия

Без книжки до живот за рецидивистите на пътя

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов съобщи в ефира на „Би Ти Ви“, че МВР ще предложи шофьорите с повторни тежки нарушения на пътя да бъдат лишавани от книжка завинаги. По думите му в правителството има съгласие по тази мярка.

Русия е заподозряна в GPS атака срещу полета на Урсула фон дер Лайен над Пловдив, пише „Файненшъл таймс“

Според източници на „Файненшъл таймс“ предполагаема руска атака е изключила GPS навигацията на летище Пловдив в неделя по време на полета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Самолетът е кръжал около час над летището, след което пилотът го е приземил ръчно, използвайки аналогови карти.

„Дойче бан“ поглежда към БДЖ

Дойче бан

Националният железопътен превозвач на Германия „Дойче бан“ (Deutsche Bahn – DB) поглежда към българския железопътен пазар и по-конкретно – към пътнически жп превози у нас, чиято либерализация предстои. Това научи „Банкеръ“ от осведомени източници в железниците ни.

Брюксел подготвя план за след войната в Украйна

GPS сигналът е изчезнал при полета на Урсула фон дер Лайен, но кацането в Пловдив е било нормално, потвърдиха от правителството

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посети в последните дни седем държави от източния фланг на ЕС, сред които и България, за да подчертае важността на отбранителните способности на Европа.

Анализ на банковия сектор у нас към 30 юни 2025 година

банковия сектор

Към 30 юни 2025 г. 23 банки оперират в банковия сектор на България, като 6 от тях са клонове на чуждестранни кредитни институции. Очаква се до края на годината да приключи сделката по придобиване от страна на фондa за дялови инвестиции „Адвент Интернешънъл“ на 100% от капитала на Ти Би Ай Банк ЕАД от 4finance Holding S.A.  

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите.

