Атанас Атанасов поиска оставката на шефа на ДАНС заради GPS инцидента с полета на Фон дер Лайен

Председателят на ДСБ Атанас Атанасов поиска оставката на временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Деньо Денев заради предполагаемата руска хибридна атака, довела до проблеми с GPS системата по време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив.

От правителствената информационна служба уточниха, че при подхода към летището е изчезнал GPS сигналът на самолета, но службите за управление на въздушното движение веднага са предложили алтернативно кацане с наземни навигационни средства, които са независими от GPS системата. Полетът е завършил успешно и не се е наложило пренасочване.

GPS сигналът е изчезнал при полета на Урсула фон дер Лайен, но кацането в Пловдив е било нормално, потвърдиха от правителството

Атанасов настоя за спешно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, на което службите да докладват причините за инцидента и мерките за недопускане на подобни рискове в бъдеще. Той поиска и премиерът Росен Желязков да бъде изслушан в парламента за готовността на системата за национална и авиационна сигурност и за противодействие на заплахите от руските специални служби.

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

