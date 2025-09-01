Септемврийските пенсии ще се изплащат между 9-то и 23-то число

Изплащането на пенсиите в клоновете на „Български пощи“ ще започне на 9 септември (вторник) и ще завърши на 23 септември (вторник), съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях между 7-то до 20-то число на месеца, за който се отнасят. Но когато тези две дати са неработни дни, изплащането ще започва и завърша в първите работни дни след тях. Всяка пощенска станция ще има обявен график за изплащането.

Преводите по банков път на септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите ще бъдат извършени на 9 септември.

Утре (2 септември) на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за август.

Обезщетенията за безработица ще се изплащат на 15 септември (понеделник).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

Припомняме, че от НОИ стартираха информационна кампания, поради предстоящото въвеждане на еврото, насочена главно към възрастните хора и жителите от малките населени места. Отделно от това, в края на август, омбудсманът Велислава Делчева и управителят на НОИ Весела Караиванова обсъдиха подготовката и провеждането на съвместна информационна кампания под наслов “Пенсиите в евро”