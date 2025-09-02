РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Частично бедствено положение е обявено в Плевенско заради безводието

Частично бедствено положение е обявено в Плевенско заради безводието

От днес в Плевенска област влиза в сила частично бедствено положение заради безводието. То е обявено със заповед на областния управител Николай Абрашев и ще важи за срок от една седмица, предаде обществената телевизия.

Частичното бедствено положение обхваща общините Плевен и Долна Митрополия, както и общо 9 села в областта.

Предстои обезпечаване на необходимите количества бутилирана изворна вода на болничните заведения, детските градини, учебните и социалните заведения. Екипи на Община Плевен правят огледи, за да решат кои образователни и социални институции имат най-спешна нужда от монтирането на хидрофорни системи.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени