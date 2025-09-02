Частично бедствено положение е обявено в Плевенско заради безводието

От днес в Плевенска област влиза в сила частично бедствено положение заради безводието. То е обявено със заповед на областния управител Николай Абрашев и ще важи за срок от една седмица, предаде обществената телевизия.

Частичното бедствено положение обхваща общините Плевен и Долна Митрополия, както и общо 9 села в областта.

Предстои обезпечаване на необходимите количества бутилирана изворна вода на болничните заведения, детските градини, учебните и социалните заведения. Екипи на Община Плевен правят огледи, за да решат кои образователни и социални институции имат най-спешна нужда от монтирането на хидрофорни системи.