Варна излиза на пореден протест в подкрепа на кмета Благомир Коцев

Пореден протест в подкрепа на варненския кмет Благомир Коцев ще се проведе днес, 2 септември, от 18:30 часа пред общината в града. Близки, приятели и привърженици на градоначалника ще се съберат с искане за незабавно преразглеждане на мярката за неотклонение на Коцев „задържане под стража”. Демонстрацията е под надслов „Свобода за Благомир Коцев и политическите затворници! Правосъдие, а не поръчки!“

„Да покажем, че Варна няма да остане безучастна пред произвола на Пеевски и Борисов, които управляват България като средноазиатска диктатура! Варненци са гневни и ще протестират отново срещу политическите им поръчки, умело обслужени от КПК, СГП и СГС!“, пишат организаторите на събитието във „Фейсбук“.

На 30 август стана ясно, че защитата на Благомир Коцев е внесла в прокуратурата искане за пускането му от ареста.

„Надявам се, че другата седмица би следвало да се разгледа това искане на защитата от съда. Надявам се, че съдът ще се увери, че вече десет месеца след началото на делото, няма никакви основания господин Коцев да стои в ареста. Защитата твърдеше, че няма основания и преди два месеца, но считам, че сега това е още по-ясно. И не би следвало да се създава впечатление, че чрез този арест се цели подмяна на вота на избирателя във Варна“, каза Ина Лулчева, адвокат на Благомир Коцев.

„Банкеръ“ припомня, че Благомир Коцев бе задържан на 8 юли 2025 година. На следващия ден от Софийска градска прокуратура съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа след сигнал и свидетелски показания на бизнесдамата Пламенка Димитрова за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка. На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и на бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови „задържане под стража“ за четиримата.

Кметът на Варна остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативен съд. Магистратите постановиха в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка обаче излезе бизнесменът Ивайло Маринов, защото според съда, липсват доказателства за връзки на посочения с другите трима.

За тази седмица е предвидена и още една демонстрация на инициативата „Правосъдие за всеки“ под надслов „Отпор срещу диктатурата“, която ще се проведе на 3 септември от 18:30 ч. пред Съдебната палата в София.