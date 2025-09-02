РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Русия и Китай са подписали сделка за газопровода „Силата на Сибир 2“

Руският газов монополист „Газпром“ е подписал правно обвързващо споразумение за изграждане на газопровода „Силата на Сибир 2“ до Китай през Монголия, съобщава Интерфакс, цитирайки главния изпълнителен директор на дружеството Алексей Милер, който е участник в срещата на високо равнище на Шанхайската организация за сътрудничество в Тиендзин.

В момента Русия доставя синьо гориво до Китай чрез друг тръбопровод – „Силата на Сибир“, с проектен капацитет от 38 милиарда кубически метра годишно. От 2027 г. нататък този така наречен далекоизточен маршрут се очаква да увеличи годишния обем на руския газов поток към азиатския колос с още 10 милиарда кубически метра.

