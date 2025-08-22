РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Съдът върна в ареста Никола Бургазлиев, който прегази пет души с АТВ в Слънчев бряг

Окръжният съд в Бургас постанови най-тежката мярка „задържане под стража“ спрямо 18-годишния Никола Бургазлиев, който на 14 август прегази петима души, сред които три деца, с атракционно АТВ на тротоар в курорта Слънчев бряг.

На съдебното заседание стана ясно, че прокуратурата ще преквалифицира обвинението предвид влошеното състояние на пострадалата 35-годишна майка Христина и 4-годишното ѝ момченце, което остава в кома. Сега обвинението е за нанасяне на средна телесна повреда и се очаква то бъде преквалифицирано в нанасяне на тежка.

Държавното обвинение определи 18-годишния Никола Бургазлиев като изключително самонадеян и безотговорен. Твърдял с категоричност, че притежавал нужните умения да управлява електрическото АТВ.

Той от своя страна каза в съдебната зала, че съжалява за случилото се и повече се притеснява за състоянието на пострадалите, отколкото за себе си. Бургазлиев даде обяснения за разпространените видеа от охранителните камери от деня на инцидента, които показват как шофира с АТВ-то в насрещното платно. Той заяви, че стоянката, от която превозното средство се наема, се намира именно в това платно и е нямал време за реакция.

Преди съдебното заседание близки и приятели на пострадалото семейство се събраха на протест пред съдебната палата в Бургас с искане за справедливост. Подобни протести имаше в София и Пловдив, предаде БНТ.

