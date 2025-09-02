РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ВиК екипи от Русе и Пловдив ще помагат на Плевен заради безводието

ВиК

Екипи на ВиК дружествата в Пловдив и Русе ще се притекат на помощ на колегите си в Плевен, като една от мерките за справяне с кризата с безводието в областта. Те ще ги подпомогнат в работата им с конкретни идеи и действия, съобщиха от пресцентъра на „Български ВиК холдинг“.

Те ще им съдействат и при изготвянето на график за необходимите дейности по възстановяването на водоподаването и водоснабдяването, като съвместно ще набелязат кои са приоритетните мерки.

Дружествата се обединяват около идеята за обследване на индустриалните зони, където има водопроводи с големи диаметри и малко на брой водопроводни отклонения, както и в посока на мобилизиране на служителите за работа по обекти с големи течове.

По време на съвместните дейности екипите ще работят и по обследване на инфилтрации в канализационните шахти в града.

Екипите от Пловдив и Русе ще следят и за кражбите на вода и за опитите за манипулиране на водомерите. Те са категорични, че при всеки един такъв случай ще се действа безкомпромисно.

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
