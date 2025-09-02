ВиК екипи от Русе и Пловдив ще помагат на Плевен заради безводието

Екипи на ВиК дружествата в Пловдив и Русе ще се притекат на помощ на колегите си в Плевен, като една от мерките за справяне с кризата с безводието в областта. Те ще ги подпомогнат в работата им с конкретни идеи и действия, съобщиха от пресцентъра на „Български ВиК холдинг“.

Те ще им съдействат и при изготвянето на график за необходимите дейности по възстановяването на водоподаването и водоснабдяването, като съвместно ще набелязат кои са приоритетните мерки.

Дружествата се обединяват около идеята за обследване на индустриалните зони, където има водопроводи с големи диаметри и малко на брой водопроводни отклонения, както и в посока на мобилизиране на служителите за работа по обекти с големи течове.

По време на съвместните дейности екипите ще работят и по обследване на инфилтрации в канализационните шахти в града.

Екипите от Пловдив и Русе ще следят и за кражбите на вода и за опитите за манипулиране на водомерите. Те са категорични, че при всеки един такъв случай ще се действа безкомпромисно.