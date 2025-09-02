Картичка с автографите на Джордан и Брайънт продадена за рекордните 13 млн. долара

Уникална баскетболна картичка с автографи от легендите на Националната баскетболна асоциация (НБА) Майкъл Джордан и Коби Брайънт беше продадена на търг от Heritage Auctions в Съединените щати. Крайната цена беше 12.93 милиона долара, което е абсолютен рекорд за лот спортни картички.

Както съобщава „Асошиейтед Прес“, наддаването за картичката от серията Upper Deck Exquisite Collection 2007-2008 е събрало 82 оферти. Купувачът ѝ е група инвеститори, сред които е и известният участник в инвестиционното шоу „Shark Tank“ Кевин О’Лиъри. Предишният рекорд на търга принадлежеше на бейзболна картичка на Мики Мантъл от 1952 г., която беше продадена през 2022 г. за 12.6 милиона долара.

Уникалният лот съдържа сертифицирани автографи на двамата членове на Залата на славата на НБА, както и нашивки от техните спортни униформи. Според Heritage Auctions, предишният собственик е притежавал картичката повече от десетилетие, а

началната ѝ оценка преди търга беше около 6 милиона долара.

Главният изпълнителен директор на Heritage Крис Айви нарече предмета свещен граал за съвременните колекционери, подчертавайки, че няма аналози на него.

Въпреки рекордната цена, картичката на Майкъл Джордан и Коби Брайънт е по-ниска по стойност от друг спортен артефакт – бейзболната фланелка на Бейб Рут от 1932 г., която беше продадена през август миналата година за 24.12 милиона долара.