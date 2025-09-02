Според премиера няма нужда от разследване на инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен

Премиерът Росен Желязков заяви в Бургас, че ситуацията със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, кацнал на летище Пловдив на 31 август след загуба на GPS сигнал, не изисква разследване. По думите му, подобни смущения не се класифицират като хибридни или киберзаплахи.
Желязков обясни, че става дума за радиоелектронна война – умишлени смущения в радиочестотния спектър, наблюдавани в различни региони от Хелзинки до Триполи още от началото на войната в Украйна. Той подчерта, че интерференцията не е била насочена конкретно срещу самолета на Фон дер Лайен, а е обичаен страничен ефект от подобни конфликти.
Министър-председателят увери, че Ръководство въздушно движение е действало изцяло по протокол и безопасността не е била компрометирана. Той припомни, че самолетите са излитали и кацали безопасно и преди въвеждането на GPS системи, използвайки традиционни навигационни методи.