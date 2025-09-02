Според премиера няма нужда от разследване на инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен

Желязков обясни, че става дума за радиоелектронна война – умишлени смущения в радиочестотния спектър, наблюдавани в различни региони от Хелзинки до Триполи още от началото на войната в Украйна. Той подчерта, че интерференцията не е била насочена конкретно срещу самолета на Фон дер Лайен, а е обичаен страничен ефект от подобни конфликти.

Министър-председателят увери, че Ръководство въздушно движение е действало изцяло по протокол и безопасността не е била компрометирана. Той припомни, че самолетите са излитали и кацали безопасно и преди въвеждането на GPS системи, използвайки традиционни навигационни методи.