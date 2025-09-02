Васил Терзиев разпореди проверка на „Столичен електротранспорт“ заради дерайлиралия трамвай

“Веднага разпоредих проверка на „Столичен електротранспорт“ и изисках пълна информация от ръководството, включително преглед на записите от камерите в трамвая. Гражданите на София имат право на яснота и конкретни отговори, а не на предположения”, написа в свой пост във “Фейсбук” кметът на София Васил Терзиев.

Коментарът му е по повод инцидента, станал рано тази сутрин, когато влак дерайлира, помитайки седем коли и разрушавайки подлез в София.

В своята публикация Терзиев изразява категоричната позиция, че ако се установи човешка грешка, ще настоява за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи. Ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно, със съдействието на прокуратурата, допълва столичният градоначалник.

Кметът пише още, че ще изиска и спешни мерки за гарантиране на безопасността на градския транспорт, защото по думите му гражданите трябва да се движат спокойно и с доверие, че системата работи за тяхната сигурност.

Терзиев посочи също, че случаят от тази сутрин е тревожен и разбираемо буди много въпроси сред хората.

За БТА от „Столичен електротранспорт“ съобщиха, че се прави оглед на мястото и предстои трамвайните мотриси да бъдат преместени, а подлезът да бъде укрепен и почистен. Те са убедени, че инцидентът се дължи на външна намеса.