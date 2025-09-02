„Файненшъл таймс“ съобщи в понеделник (1 септември), че предполагаема руска намеса е деактивирала GPS навигационните услуги на българското летище в Пловдив и е принудила самолета, в който е пътувала Урсула фон дер Лайен, да кацне, използвайки аналогови карти.

Председателката на Европейската комисия беше у нас за няколко часа в неделя, в рамките на посещението си в седем страни по източните граници на съюза, за да координира подсилването на неговите отбранителни способности.

След публикацията на „Фаненшъл таймс“ дойде и потвърждение от комисията, че е имало проблем с кацането и че България подозира Русия за GPS-заглушаването на самолета.

Фактът, че Русия е заподозряна за инцидента не е учудващ, защото има доказателства, че е правила това многократно в почти цяла Европа. През юли 2024 г. Международният съюз по далекосъобщения към ООН поиска от нея да прекрати намесата си в работата на спътниковите системи на европейските страни. Това се случи след десетки жалби, подадени от Франция, Люксембург, Нидерландия, Швеция и Украйна. Те се оплакаха, че Москва заглушава GPS сигналите на самолетите, което поставя под заплаха управлението на въздушния трафик. Париж и Стокхолм представиха доказателства, че смущенията в спътниковите връзки са причинени от наземни станции, разположени в районите на Москва, Калининград и Павловка. Тогава Русия категорично отрече, че има нещо общо с тези смущения и обяви, че отговорността за това е на… НАТО.

GPS е името на спътникова радио навигационна система за определяне на положението, скоростта и времето с точност до 1 наносекунда във всяка точка на земното кълбо и околоземна орбита в реално време. Експерти обясняват, че т.нар. GPS заглушаване на сигнала на самолети и кораби изкривява или изцяло пречи на достъпа до сателитната навигационна система, което може да има фатални последици. То се използва предимно от военни и разузнавателни служби за защита на чувствителни обекти, но напоследък засяга и гражданските навигационни системи.

Друг факт, който експертите посочват, е че заглушаването на сигнали се е увеличило многократно след началото на войната на Русия в Украйна през февруари 2022 г., най-вече в райони като Балтийско море и над страните от Източна Европа.

През 2023 г. Генералният щаб на армията на Румъния съобщи, че Русия „активно и постоянно“ заглушава GPS комуникациите на корабите в румънски териториални води в Черно море, което води до риск от сблъсъци. Българските институции обаче се изкараха много оправни, заявявайки, че нямат проблеми с движението на самолетите или с корабоплаването в района, защото имат резервни системи за навигация и не се разчита само на GPS сигнал.

При управлението на предишния президент Джо Байдън САЩ обявиха, че обмислят изключването на Русия от сателитната навигационна система GPS като част от санкциите. Тогава (през 2023 г.) ръководителят на държавната корпорация „Роскосмос“ Дмитрий Рогозин обясни, че това няма да е голям проблем, тъй като руснаците имат собствена сателитна навигационна система – ГЛОНАСС. Ами, ако е така, защо още не са ги изхвърлили от GPS?

Разследване ще покаже дали Русия е отговорна за инцидента със самолета на Фон дер Лайен или причината е някаква техническа неизправност. Показателно е обаче, че инцидентът се случва именно в момент, когато председателката на еврокомисията обикаля най-уязвимите зони в блока, за да кооординира отбранителните му планове, които са наистина амбициозни.