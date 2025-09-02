РЕГИСТРИРАЙ СЕ
"Терем-Хан Крум" отново излиза на протест

Работниците от военния завод „Терем – Хан Крум“ в Търговище отново излязоха на протест днес.

Този път недоволството им не е само заради забавени заплати, а и заради вероятността да бъдат принудени да работят на половин работен ден. 

Настоящият управител на военното предприятие е заявил пред служителите намерението си да направи работния ден на 4 часа и половина. Така и възнагражденията, и осигуровките на работниците ще се намалят. Към момента е незначително забавянето в изплащането на заплатите на хората.

От началото на тази година работниците в дружеството проведоха серии протести. В продължение на 22 дни през пролетта те излизаха на кръговото кръстовище на пътя София – Варна заради неизплатени заплати и липса на яснота за бъдещето на завода.

Новини от България и света.

