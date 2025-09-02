Въвеждането на еврото трябва да бъде информиран и спокоен процес, подчерта Желязков

Въвеждането на еврото трябва да бъде информиран и спокоен процес, който да не създава обществено напрежение. Това заяви премиерът Росен Желязков в Бургас по време на началото на националната информационна кампания за присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 година. Премиерът подчерта, че инициативата е разяснителна, а не пропагандна, като целта е обществото да получава ясна информация за пътя към еврото, предизвикателствата и начините за ограничаване на евентуални негативни ефекти.

Желязков посочи, че дебатът по темата често е бил повлиян от организирани информационни атаки, които са създавали несигурност. „Еврото не е чужда валута, а общата европейска валута на близо 400 милиона граждани. С приемането му България ще се включи пълноценно в единния пазар“, каза той.

Министър-председателят изтъкна, че кампанията трябва да достигне до всички, особено до уязвимите групи, най-застрашени от спекулации. „Живеем в море от информация, в което истината е най-ценният ресурс. Медиите трябва да бъдат наш съюзник в това усилие“, отбеляза още Желязков и увери, че процесът ще бъде планиран, прозрачен и лишен от излишно напрежение.