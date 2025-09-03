„Възраждане“ бойкотира заседанията, няма да влиза в пленарната зала през целия септември

Без „Възраждане“ днес, утре и през целия септември в пленарната зала. Парламентарната група на Костадин Костадинов ще бойкотира заседанията на Народното събрание, изключения ще има само за вотове на недоверие и при приемането на важни закони.

„В тази среда, в този нелигитимен парламент, сред хора, които представляват само и единствено себе си, нашето присъствие към настоящия момент, бих казал, че е по-скоро контрапродуктивно“, обяви Костадинов в парламентарните кулоари.

„Възраждане“ изчака политическите декларации и гласуването на предложение за референдум за приемане на еврото. Темата беше започната още преди лятната ваканция и бързо се изчерпа, като днес само Станислав Балабанов се изказа по темата. Искането за референдум получи 65 гласа „за“, 110 „против“ и 28 въздържали се. Освен вносителите, „Морал, единство, чест“, „Величие“ и 16 депутати от „Има такъв народ“ подкрепиха предложението, въпреки, че Балабанов обяви, че лично би гласувал с „не“.

Гласуването ядоса Костадин Костадинов, който сравни откриването на парламентарния сезон с откриване на ловен сезон. Той нарече събранието „антинародно“ и заяви, че не представлява българския народ. Лидерът на „Възраждане“ обясни, че не вижда смисъл да остава в залата, която според него „се гаври с демокрацията“ и драматично обяви, че партията се връща при народа, след което цялата група напусна пленарната зала.

В декларацията от името на групата по повод първото заседание на есенната сесия на 51-ото Народно събрание лидерът на „Възраждане“ посочи, че депутатите от формацията ще отделят още един месец, за да бъдат сред хората и да се запознаят на място с реалните им проблеми, защото „присъствието ни сред народа ще е хиляди пъти по-полезно, отколкото сред народните представители“.

По думите му, България се превръща в „държава ГЕРБ“, където народът е тъпкан и унижаван от управляващите, а българската продукция и лекарства изчезват от пазара. Той разкритикува тежкото състояние на пътищата, изтичането на млади хора и масовия внос на отпадъци.

Депутатът акцентира върху водната криза, като изтъкна, че 86% от водопреносната мрежа е за незабавна подмяна, а догодина над 300 000 души рискуват да останат без вода. Той определи нарастващото неравенство в доходите като заплаха, при която „благоденствието се стича в ръцете на мутренски елити, а обикновените хора страдат“. Костадинов заключи, че партията му има единствен идеал – „свободна, независима и обединена България“.