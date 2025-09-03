Борисов призова Радев да „отиде да предоговори споразумението с „Боташ“, чака го да направи партия

С ирония започна изказването си в началото на есенната парламентарна сесия лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, като коментира, че е време президентът Румен Радев да „използва контактите си и с Ердоган, за да предоговори споразумението с „Боташ“, като се позова на приноса на държавния глава за договора с „Райметал“. Той заяви, че би се радвал, и ако Радев направи своя партия.

„Така, както отиде при Щайнмайер, да отиде и при Ердоган и да предоговори договора с „Боташ“. България се оказа най-големият инвеститор в турската газопреносна система – 6 милиарда. Надявам се тази добронамерена работа между институциите, с подаръци, да продължи. Не виждам как ще се измъкнем от този договор ако не се предоговори на президентско ниво и Ердоган не направи подобен подарък“, подчерта Борисов.

Коментарът на герберския лидер идва, след като преди броени дни държавният глава Румен Радев обяви влизането на германската оръжейна компания „Райнметал“ у нас като „подарък за правителството“. Инвестицията стана причина за ново напрежение между президента Радев и лидера на ГЕРБ, тъй като Борисов пристигна в Германия няколко часа преди държавния глава и проведе първи среща с изпълнителния директор на компанията Армин Папергер. Последва дежурната разправия кой има по-голяма роля за привличането на “Райнметал“ у нас.

Борисов коментира с ирония и „сезона на протестите“, който започна още вчера във Варна с демонстрация в подкрепа на кмета на града Благомир Коцев. „Видяхте вчера, на протест – 150 човека, а цяло лято почиваха и нахъсваха за него. Какво става след това? Някакво отговорно поведение. Аз разбирам, ако бях на тяхно място, примерно на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ и да речем, имаме общи цели геостратегически, да кажат: „Ние предлагаме на Борисов или на колегите от „Има такъв народ“ и БСП да преформатираме, да направим еди какво си, да можем да удържим по пътя„. Освен това обвини обвини „Продължаваме промяната-Демократична България“, че “се целуват с „Възраждане“ и „Величие“.

„Всичко е, за да си покажат новата визия. За антикорупционната комисия и за избор на заместник-омбудсман дали ще съберем достатъчно мнозинство, ще поживеем – ще видим“, каза Борисов по повод предстоящите задачи на парламента.

Другите основни задачи пред депутатите, които лидерът на ГЕРБ открои са „продължаване по пътя на еврозоната, бюджетът и усвояването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост“.

Борисов заяви, че правителството в момента не е стабилно и е на малцинство, като всички го „клатят“. Той отбеляза, че е работа на Делян Пеевски да реши дали да продължи да го подкрепя. Лидерът на ГЕРБ добави, че въпреки, че правителството не е изгодно, е обещал на коалиционните си партньори от БСП и „Има такъв народ“ да го подкрепя.

Председателят на ГЕРБ отрече да се е виждал и с Никола Николов-Паскал. „Никога не съм го виждал, чувал, а когато сме управлявали той се криеше в Гърция. Как по-ясно да ви го кажа? Какво ще се договарям аз с Паскал. Борбата с контрабандата на цигари във всички управления на ГЕРБ е била свеждана до 2%„, каза още той.