Русия трябва да бъде „икономически изтощена“, заяви канцлерът Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че за да се разреши конфликтът в Украйна, Русия трябва да бъде „икономически изтощена“, съобщава n-tv. Той обвини Владимир Путин, че не иска да прекрати въоръжения конфликт и добави, че „няма причина“ да се доверява на руския президент.

Канцлерът Мерц смята, че е необходимо да се създаде основа за разрешаване на конфликта и той смята икономическото изтощение за такава основа. „Трябва да го улесним“, тъй като това ще лиши Москва от възможността да „подкрепи военната си икономика“, обясни Мерц.