БСП призова за работа, а не блокажи през новата парламентарна сесия

В началото на есенната сесия на парламента председателят на групата „БСП – Обединена левица“ Драгомир Стойнев се обърна към депутатите с призив Народното събрание да бъде белязано от работа, а не от блокажи.

Той подчерта, че парламентаризмът е силен, когато връща доверието на гражданите и скъсява дистанцията между институциите и обществото. По думите му, не партийната целесъобразност, а общественият интерес трябва да води политиците.

Стойнев определи миналите вотове на недоверие като безрезултатни и пречка за ефективната работа на парламента. Той заяви, че управляващото мнозинство вече е показало, че диалогът и сътрудничеството могат да доведат до конкретни решения.

Лидерът на социалистите в парламента подчерта, че БСП ще остане двигател на социалната справедливост и защитник на гражданите. Според него след овладяването на политическата криза е време за нов етап – връщане към правилата на парламентарната демокрация, върховенството на закона и провеждането на качествени реформи.

Стойнев акцентира върху необходимостта от повече прозрачност, отчетност и политики, които хората да усещат в ежедневието си. Той посочи, че глобалните трансформации, климатичните кризи и международните конфликти изискват България да отстоява националния си интерес и да допринася за по-сигурна и солидарна Европа.

При икономиката депутатът обърна внимание върху инфлацията, безводието, нуждата от предвидимост за бизнеса и подкрепа за земеделците и малките предприятия. Управляващото мнозинство трябва да се съсредоточи върху политики за стопанска стабилност и защита на потребителите, заключи той.